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Dünya

Katar Emiri Al Sani: Tunus'u içerisinde bulunduğu bu durumda desteklemeye hazırız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 'Tunus'u ve kurumlarını içerisinde bulunduğu bu durumda desteklemeye hazırız.' şeklinde konuştu.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:46
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Katar'ın, Tunus'un Kayravan kentinde birçok tıbbi uzmanlık alanının bulunduğu "Ağlebîler Tıp Şehri'nin" inşası için katkı sağlaması da dahil çeşitli konular ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Tunus'un Sidi Bu Zeyd kentindeki tarım ürünü dağıtım platformunu finanse etmeye hazır olduğunu aktardı.

"Tunus'u ve kurumlarını içerisinde bulunduğu bu durumda desteklemeye hazırız." diyen Temim, görüşmede Cumhurbaşkanı Said'i Katar'a davet etti.

Cumhurbaşkanı Said de en yakın zamanda davete icabet ederek Katar'a ziyarette bulunacağını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı, ülkesinin içinde bulunduğu siyasi durumun, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin gelişmesine engel olmaması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Said 25 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye vermişti.

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