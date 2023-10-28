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Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Batı'ya sert tepki: İki yüzlü siyasetlerinin bir sonucu

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 'Gazze'de yaşananlar Batılı ülkelerin iki yüzlü siyasetlerinin sonucudur. İslam ülkeleri birlik içerisinde bu savaş makinesini durdurabilirler' dedi.

IHA28 Ekim 2023 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani'den Batı'ya sert tepki: İki yüzlü siyasetlerinin bir sonucu
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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. ABD'yi İsrail'e desteği nedeniyle eleştiren Reisi, ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e Gazze saldırıları için yeşil ışık yaktıklarını belirtti. Reisi, "Filistin halkı Siyonist savaş makinesinin durdurulması için her zamankinden daha fazla İslam ülkelerinin vahdetine ve birlikteliğine ihtiyaç duyuyor" dedi.

"İslam ülkeleri mazlum Filistin halkını desteklemek için birlik içinde olmalı"

Reisi, "İsrail Gazze'de sivilleri fosfor bombaları ile hedef alıyor, Gazze halkının elektriğini, suyunu keserek her türlü insani yardımın ulaşmasını engelliyor. Bu durum karşısında İslam ülkeleri mazlum Filistin halkını desteklemek için kararlı ve güçlü bir birliktelik içinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejim her türlü cinayeti işlemekten geri durmuyor"

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ise ülkesinin Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkını savunduğunu söyledi. Al Sani, "Gazze'de yaşananlar Batılı ülkelerin iki yüzlü siyasetlerinin sonucudur. İslam ülkeleri birlik içerisinde bu savaş makinesini durdurabilirler. Siyonist rejim tüm uluslararası anlaşmaları ve hukuku ayaklar altına alıyor ve her türlü cinayeti işlemekten geri durmuyor" ifadelerini kullandı.

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