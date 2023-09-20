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Dünya

Katar Emiri Al Sani'den BM kürsüsünde Filistin'e destek çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgede adil bir siyasi çözüme ulaşmak için Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani'den BM kürsüsünde Filistin'e destek çağrısı
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Şeyh Temim, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda konuştu.

Katar Emiri, konuşmasına, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Fas ve Libya halkına başsağlığı dileyerek başladı.

Filistin meselesine ağırlık veren Şeyh Temim, "Filistin halkı, İsrailli yerleşimci işgalinin keyfiliğinin ve birbiri ardına gelen İsrail hükümetlerinin her türlü adil siyasi çözümü reddetmesinin esiri olarak kalmamalı." dedi.

Şeyh Temim, Suriye'deki krizin siyasi geçişe izin verecek bir siyasi süreç üzerinden hala kapsamlı bir çözüm beklediğini söyledi.

Katar'ın Sudan'daki çatışmaya son verilmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabalara desteğini yineleyen Şeyh Temim, ülkede savaşın durdurulması, itidalli olunması ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizine de değinen Şeyh Temim, ülkede devlet kurumları için yaklaşan bir tehlikenin varlığını ifade ederek, siyasi boşluğa sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

Şeyh Temim, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise, "(Savaş) Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın tamamını tüketiyor. Enerji ve gıda gibi hayati derecede önemli alanlarda tüm dünyayı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor." diye konuştu.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınayan Katar Emiri, "Bu çirkin eylemleri ifade özgürlüğü olarak meşrulaştıran herkese sesleniyorum: Kasıtlı olarak başkalarının kutsallarına saldırmak ifade özgürlüğüne örnek olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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