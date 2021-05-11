Katar Emiri Al Sani'den Suudi Arabistan'a ziyaret

AA 11 Mayıs 2021 Salı 07:42 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 07:42

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.



Şeyh Temim ve Veliaht Prens, Cidde'deki Selam Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin imkanlarını ele aldı.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası konulardaki gelişmeler ve bu yönde gösterilen çabalar masaya yatırıldı.

Bu ziyaret, Körfez uzlaşısının ardından Katar Emiri Al Sani'nin Suudi Arabistan'a düzenlediği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

- KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA VARILAN UZLAŞI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.