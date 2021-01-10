Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye görüştü

AA 10 Ocak 2021 Pazar 20:01 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 20:01

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Heniyye görüşmesinde İsrail'in yıllardır ablukasına maruz kalan Gazze halkının sıkıntıları başta olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Emiri Al Sani'yi Körfez İşbirliği Zirvesi'nde (KİK) Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Kudüs, Yahudi yerleşim birimleri, mülteciler ve Filistin davasının tasfiyesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere ilişkin Katar Emiri'ne bilgi verildiği kaydedildi.