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Dünya

Katar Emiri ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Libya konusunu görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü. İkilinin görüşmesinde, Libya ve Katar arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirme yolları ile Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 16:39 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 16:39
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Katar resmi ajansı QNA'ya göre, beraberindeki heyetle Doha'yı ziyaret eden Mişri, Şeyh Temim tarafından Emirlik Divanı'nda karşılandı.

İkilinin görüşmesinde, Libya ve Katar arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirme yolları ile Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd Al Mahmud da hazır bulundu.

Katar ve Libya arasında, 26 Ekim'de, terör ve organize suçla mücadelede koordinasyonu öngören güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

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