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Dünya

Katar Emiri, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

AA31 Ekim 2023 Salı 12:09 - Güncelleme:
Katar Emiri, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
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İran resmi haber ajansına göre, Abdullahiyan, Gazze'deki duruma ilişkin istişarelerin devamı için gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Emirlik Divanı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Abdullahiyan'ın Katar'daki temaslarının ardından Filistin'deki durumla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın, Hamas tarafından rehin alınan İsrailli sivillerin serbest bırakılması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Abdullahiyan, Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktarmıştı.

  • Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • Katar Emiri
  • İran dışişleri

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