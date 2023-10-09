İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6632
  • EURO
    29,2627
  • ALTIN
    1644.48
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar Emiri Şeyh Temim, Mahmud Abbas'la görüştü
Dünya

Katar Emiri Şeyh Temim, Mahmud Abbas'la görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
Katar Emiri Şeyh Temim, Mahmud Abbas'la görüştü
ABONE OL

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şeyh Temim, gerilimin azaltılması ve akan sivil kanının durdurulmasının ülkesi için bir öncelik olduğunu, bu hedefi gerçekleştirmek için çeşitli taraflarla diplomatik çabalar içinde olduklarını kaydetti.

Ateşkes ve sağduyu çağrısı yapan Şeyh Temim, ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının meşru hakları konusunda net bir tutum sergilediğini vurguladı.

Şeyh Temim, "Filistin sorunun adil çözüme ulaşmasını baltalayan, İsrail'in Filistin halkını, topraklarını kutsal değerlerini hedef alan tüm saldırılarını" kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Şeyh Temim'e, adil Filistin davasına ve halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

-Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

  • Katar Emiri
  • Mahmud Abbas
  • bölge gelişmeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.