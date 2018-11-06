<p> Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.</p> <p> Katar Emiri, "Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı, Körfez ilişkilerinin gerilemesi, bölge sorunlarını çözme gücümüzü zayıflatıyor" diye konuştu.</p>
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