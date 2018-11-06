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Katar Emiri: Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, 'Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı' dedi.

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Katar Emiri, "Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı, Körfez ilişkilerinin gerilemesi, bölge sorunlarını çözme gücümüzü zayıflatıyor" diye konuştu.

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