Katar Emir’inden Başkan Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Katar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde Türk hükümetiyle ve halkıyla dayanışmasını ilan eden ilk ülke olmuştu.