Katar Emir’inden Başkan Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı
Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj gönderdi.
- İHA
Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Katar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde Türk hükümetiyle ve halkıyla dayanışmasını ilan eden ilk ülke olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.