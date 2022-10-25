Katar: Hiçbir ülkenin maruz kalmadığı bir kampanyayla karşı karşıya kaldık

Katar Emiri Al Sani, Katar Şura Konseyi'nin ikinci olağan oturumu açılışında konuşma yaptı.

Konuşmasında Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası faaliyetlerine değinen Al Sani, "Dünya Kupası'na ev sahipliği şerefine nail olduğumuzdan bu yana, daha önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan hiçbir ülkenin maruz kalmadığı benzeri görülmemiş kampanyalarla karşı karşıya kaldık." dedi.

Al Sani, Katar'ın bu durumu ilk önce iyi niyetle ele aldığını, hatta bazı eleştirilerin olumlu ve faydalı; geliştirilmesi gereken konulara yardımcı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Ancak kampanyanın devam ettiğinin, genişlediğinin, bazı iftiralar ve çifte standart içerdiğinin kısa sürede anlaşıldığına dikkati çeken Al Sani, durumun şiddetinin pek çok kişinin kampanyanın arkasındaki gerçek nedenleri merak etmeye sevk edecek seviyeye ulaştığını belirtti.

Al Sani, "Dünya Kupası, sadece ekonomimizin ve kurumlarımızın gücü açısından değil, aynı zamanda medeniyet kimliğimiz düzeyinde kısaca kim olduğumuzu gösterdiğimiz bir fırsat." ifadesini kullandı.

Bunun, başardığı ve başaracağı şeylerle tüm dünyayı etkileyen Katar büyüklüğünde bir ülke için büyük bir sınav olduğunu vurgulayan Al Sani, bu meydan okumayı, güçlerine olan inancı ve Arap dünyasında Dünya Kupası gibi büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın öneminin bilinciyle kabul ettiklerini ifade etti.

Al Sani, ülkesinin halihazırda etkinliğe hazırlık açısından bir atölyeye benzediğini kaydetti.

Teşekkürlerini ilettiği bazı kardeş ve dost ülkelerin imkanlarını kendileri için sunduğunu aktaran Al Sani, zaten bu durumun iş birliği, kardeşlik, deneyim alışverişine teşvik edici, bölen değil birleştirici nitelikleri haiz bu tür faaliyetlerin hedeflerinden biri olduğunu; bunun herkesin şampiyonluğu olduğunu ve başarısının de herkesin başarısı olduğunu dile getirdi.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.