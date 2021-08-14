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Dünya

Katar ile ABD anlaşmaya varıyor! 8 bin kişi...

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığını bildirildi.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:44
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ABD'nin, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Katarlı yetkililerin, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi.

Yetkili, Katar'a yerleştirilecek Afgan sayısının 8 bin olabileceğini belirtti.

Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığının altını çizen yetkili, anlaşma sağlanması durumunda ilk olarak 1000 ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin gelecek hafta görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise tüm uygun seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Sözcü, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunan Afganların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gibi bir durum olmadığını aktardı.

Afganistan'da Taliban militanlarının mayıs başından beri farklı bölgelerde düzenlediği saldırılar, halkı göç etmeye zorluyor.

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