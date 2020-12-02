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Dünya

Katar ile ABD arasında askeri anlaşma

Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması imzalandı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
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 Katar ve ABD, denizcilik faaliyetleriyle ilgili iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında icra düzenlemesi çerçevesinde bir askeri anlaşma imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, askeri deniz anlaşması, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti ve ABD Ortadoğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo tarafından imzalandı.

Anlaşmanın imza töreninde Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim de hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanı Ganim, Paparo ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

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