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Dünya

Katar ile ABD arasında iş birliği! İmzalar atıldı

Katar Kalkınma Fonu ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 07:05 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 07:08
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Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) arasında az gelişmiş ülkelere sürdürülebilir kalkınma desteği vermek amacıyla bir protokol imzalandı.

QFFD tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında insani yardımlar konusunda stratejik bir ortaklık kurulmasının tesis edilmek istendiği ifade edildi.

Protokolün, uluslararası kalkınma alanında yeni işbirliği mekanizmalarının keşfi için bir başlangıç olduğu, hedefinin de fakir ülkeler ve çatışma bölgelerinde kapsamlı bir kalkınma ve sürdürülebilir bir barış ve adalet ümidinin güçlendirilmesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, QFFD Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah ed-Debbağ, önceliklerinin özellikle kırılgan toplumlarda, kriz ve olağanüstü zamanlarda ekonomik, kalkınma, eğitim ve sağlık alanlarını güçlendirmek ve yetenekler kurmak üzerine yatırımlar yapmak olduğunun altını çizdi.

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