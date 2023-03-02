Katar ile BAE arasında görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'u Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut kardeşlik ilişkileri ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının gözden geçirilmesinin yanı sıra, ortak öneme sahip bir dizi konu değerlendirildi.

Katar'a bugün gelen BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'un ziyaret süresiyle ilgili ise bilgi verilmedi.