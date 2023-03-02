İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8778
  • EURO
    20,1812
  • ALTIN
    1114.7
  • BIST100
    5322.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Katar ile BAE arasında görüşme

Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

AA2 Mart 2023 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Katar ile BAE arasında görüşme
ABONE OL

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'u Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut kardeşlik ilişkileri ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının gözden geçirilmesinin yanı sıra, ortak öneme sahip bir dizi konu değerlendirildi.

Katar'a bugün gelen BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'un ziyaret süresiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.