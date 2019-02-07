Katar Emirliği Hava Kuvvetleri, Dassault Aviation'dan sipariş ettiği 36 det Rafale avcı uçağının ilkini teslim aldı
İlk Rafale avcı uçağının Katar Emiriliği Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi için Merignac tesisinde gerçekleştirilen törene Dassault Havacılık ve İcra Kurulu Başkanı Eric Trappier ev sahipliği yaptı. Törene Katar tarafından Başbakan Yardımcısı Dr Khalid Bin Mohamed Al Attiyah katıldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Fransa merkezli bir havacılık ve savunma şirketi olan Dassault Aviation'un ürettiği Rafale avcı uçağından Katar 2015 yılında 24 adetlik bir sipariş vermiş, ardından 2017 yılında ilave 12 uçak daha eklemiş ve toplam uçak sayısı 36’ya yükselmişti.
Dassault’un Katar Hava Kuvvetlerine ilk paket 12 adet uçağın teslimat programı kapsamında teslim edilen ilk uçağın ardından 12 adetlik teslimat paketinde bulunan son uçağı 2022’de Katar’a teslim edecek. Uçaklar Doha’daki askeri üste görev yapacak.
Katar ayrıca ABD’den 36 adet F-15, Birleşik Krallık’tan 24 adet Eurofighter uçağı siparişi vermişti.
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