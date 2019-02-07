Katar Emirliği Hava Kuvvetleri, Dassault Aviation'dan sipariş ettiği 36 det Rafale avcı uçağının ilkini teslim aldı İlk Rafale avcı uçağının Katar Emiriliği Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi için Merignac tesisinde gerçekleştirilen törene Dassault Havacılık ve İcra Kurulu Başkanı Eric Trappier ev sahipliği yaptı. Törene Katar tarafından Başbakan Yardımcısı Dr Khalid Bin Mohamed Al Attiyah katıldı.