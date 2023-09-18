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Dünya

Katar: İran, 5 ABD vatandaşını serbest bıraktı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurdu. İran, Washington ile imzalanan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD'de tutuklu bulunan İranlı 5 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
Katar: İran, 5 ABD vatandaşını serbest bıraktı
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, tutukluların karşılıklı takasına ilişkin ABD-İran anlaşmasının uygulanmasına başlandığını belirtti.

İran hapishanelerinde bulunan 5 ABD vatandaşının, ABD'de tutulan bazı İranlılara karşılık olarak serbest bırakıldıktan sonra Doha Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktığını ifade eden Halifi, ABD'nin serbest bıraktığı İranlıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Bunun "iki ülke arasında tutukluların değişimine ilişkin Katar'ın arabuluculuğunda geçen ay yapılan anlaşmanın bir parçası" olduğuna dikkati çeken Halifi, anlaşmanın uygulanması kapsamında Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Doha'ya devredildiğini ve Katar'ın insani bankacılık kanalını aktif hale getirmeye başlayacağını dile getirdi.

İRAN, ABD'DE TUTUKLU BULUNAN 5 VATANDAŞININ SERBEST BIRAKILDIĞINI DOĞRULADI

İran, Washington ile imzalanan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD'de tutuklu bulunan İranlı 5 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ABD'de hapsedilen İranlı 5 mahkumun serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakıri, "ABD'nin hukuki olmayan yaptırımlarını delme bahanesiyle bu ülkede tutuklanan 5 vatandaşımızın serbest bırakılmasından dolayı çok mutluyuz ve onların sevdiklerinin kollarına dönmelerini tebrik ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki görüşmelere aracılık eden ülkelere de değinen Bakıri, "İran vatandaşlarının serbest bırakılmasına yol açan süreçteki önemli rollerinden dolayı Katar ve Umman hükümetlerine teşekkür ederiz." dedi.

İran basınında yer alan haberlerde, İran vatandaşı Mehrdad Muin Ensari ve Rıza Serhengpur adlı iki mahkumun Katar'ın başkenti Doha'ya geldikleri ve buradan Tahran'a nakledilecekleri aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sabah yaptığı basın açıklamasında "iki mahkumun kendi istekleri ile İran'a döneceğini, bir mahkumun üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına geçeceğini, iki mahkumun ise ABD'de kalmak istediğini" açıklamıştı.

İran'ın serbest bıraktığı ABD vatandaşları ise Siyamek Namazi, İmad Şarki ve Murad Tahbaz ile isimleri açıklanmayan iki kişiden oluşuyor.

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