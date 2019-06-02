Katar İsrail'i kınadı

Katar, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik mükerrer saldırılarını durdurmak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet gibi doğal haklarını kullanabilmeleri için gerekli korumayı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Yüzlerce fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesinin ve İsrail polisinin tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek, çoğunu darbetmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, "İsrail saldırıları ibadet hakkını ihlal ediyor, dünyadaki Müslümanların duygularını provoke ediyor." ifadelerine yer verildi.

- Kudüs'te gerginlik

Aralarında aşırı sağcı eski Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, Kudüs’ün işgalinin 52’nci yılı münasebetiyle İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın gerçekleştiren fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.