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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır: Kaşıkçı’nın olayı herkes için uyarı olmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, “Kaşıkçı olayı herkes için bir uyarı olmalı” dedi.

  • İHA
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Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna giren ve kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Katar’dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi herkes için uyarı olmalı” ifadesini kullandı.
 
Türkiye’nin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürecine  güvendiklerini kaydeden el-Hâtır, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, Kaçıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ortak soruşturma deklarasyonu çıkarmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
Kaşıkçı olayının Katar-Suudi Arabistan ilişkisini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, “Hiçbir şeyin değişemeyeceğini tahmin ediyorum” yanıtını veren el-Hâtır, Kaşıkçı’nın ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi.
 

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