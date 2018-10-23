Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır: Kaşıkçı’nın olayı herkes için uyarı olmalı Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, “Kaşıkçı olayı herkes için bir uyarı olmalı” dedi.