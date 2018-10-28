Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atiyye: Türkiye'nin desteği Katar ablukasını başarısızlığa uğrattı'

Atiyye, İbn Haldun İnsani ve Sosyal Bilimler Merkezi'nin Katar Üniversitesi'nde düzenlediği "Körfez krizi ve etkileri... Bilimsel yaklaşımlar" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, "Katar'a yönelik ablukanın başarısız olmasında iç ve dış olmak üzere iki faktör etkili oldu. İç faktör Katar halkının yekpare bir şekilde liderinin yanında durmasıydı. Dış faktör ise kardeş ülke Türkiye'nin Katar'ın yanında yer almasıydı." dedi.

Atiyye,Türkiye'nin Katar'a verdiği güçlü ve seri desteğin, ona yönelik saldırgan tavrın püskürtülmesinde ve Batı toplumunun abluka uygulayan ülkelerle aynı safta durmaya yanaşmamasında rol oynadığını dile getirdi.

Abluka uygulayan ülkelerle uzlaşmaya varılması için öncelikle bu ülkelerin Katar halkından açıkça özür dilemesi, sonrasında ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Atiyye, söz konusu ülkelerle temas kurulması durumunda bunu açıklayacaklarını, zira Katar'ın şeffaf bir ülke olduğunu aktardı.

Abluka uygulayan ülkelerin, ABD'nin Katar'a yönelik askeri bir operasyonu destekleyeceğini zannettiğini kaydeden Atiyye, bu zannın, ABD gibi kurumların hükmettiği köklü bir devletin yönetim şeklini dikkate almayan yanlış bir zan olduğunu savundu.

Katar Savunma Bakanı Atiyye, "Katar'ın ABD ile stratejik ilişkileri var. Kimseden Katar'ı müdafaa etmesini beklemiyoruz. Türkler kardeşimiz, Amerikalılar ise müttefikimiz ve Katar da silah sanayi teknolojisinde önemli mesafe katetti." diye konuştu.

Atiyye, ülkesinin bölgede Suudi Arabistan ve İran'ın oluşturduğu bloklara dahil olmadığını sözlerine ekledi.