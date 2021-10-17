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Dünya

Katar sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi için yeni hatların inşasına başladı

Katar Gaz Şirketi, ülkedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesini yıllık 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmak amacıyla Ras Laffan sanayi şehrinde 4 yeni dev doğal gaz üretim hattının inşasına başladığını duyurdu.

AA17 Ekim 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 18:51
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Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Proje, LNG üretiminde Katar'ın küresel liderliğini korumayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

Ras Laffan sanayi şehrinde 4 yeni dev doğal gaz üretim hattının inşasına başlandığı aktarılan açıklamada, bununla LNG üretim kapasitesini yıllık 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmanın hedeflendiği kaydedildi.

Katar'ın kuzeydoğu kıyılarında 1971'de keşfedilen Kuzey Sahası rezervlerinin, dünyanın keşfedilen gaz rezervlerinin yüzde 10'una eşdeğer 900 trilyon kübik fit olduğu tahmin ediliyor.

Katar, 2026 yılına kadar üretimi yüzde 40 artırarak, Kuzey Sahası'nda 110 milyon ton LNG üretimi yapılmasını hedefliyor.

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