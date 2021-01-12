Katar: Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazırız

AA 12 Ocak 2021 Salı 08:22 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 08:22

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin "Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini üstlenmekten memnuniyet duyacağı" yönündeki açıklamaları sonrasında, ülkesinin Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkilerinde gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan - Türkiye veya Suudi Arabistan - İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu durum, uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. İki ülke, Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür." dedi.

Kahtani, "Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır." şeklinde konuştu.

- DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERİNDE "KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENMEK" İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaparak, Türkiye için "stratejik müttefikimiz" ifadesinin ardından Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine katkı yapmak istediklerini belirten Al Sani, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."

- KÖRFEZ KRİZİNİ SONLANDIRAN 41. KİK ZİRVESİ

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.