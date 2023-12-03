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Dünya

Katar, Türkiye için sinyali verdi! 1973'ü işaret ettiler

Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda işbirliği yürüten Katar ile Türkiye yeni anlaşmalara hazırlanıyor. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 9. Toplantısı hakkına konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani, toplantıda 'birçok anlaşma imzalanması bekleniyor' dedi. Ayrıca Al Sani, Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiğine işaret etti.

AA3 Aralık 2023 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Katar, Türkiye için sinyali verdi! 1973'ü işaret ettiler
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani, 4 Aralık'ta Doha'da gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 9. Toplantısı'nın ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla tartışılmasına ve önemli bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasına fırsat tanıyacağını belirtti.

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Büyükelçi Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 9. Toplantısı'na ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair yazılı açıklama yaptı.

Temeli 2014 yılında atılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 9. toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Al Sani, söz konusu komite toplantılarında geçen yıllarda derin ve köklü ilişkileri yansıtan çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel ve diğer önemli alanlarda birçok anlaşmaya imza atıldığını belirtti.

İki ülkenin ortak tarihinden güç alan köklü ilişkiler sayesinde halklar arasında oluşan karşılıklı yakınlaşmadan duydukları memnuniyeti ifade eden Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son yıllarda pekişen ortak siyasi irade sayesinde yüksek bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

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Türkiye ve Katar halklarının yararına olacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme noktasında ortak çaba göstereceklerini kaydeden Al Sani, 4 Aralık'ta başkent Doha'da gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 9. Toplantısı'nda birçok anlaşmanın imzalanmasını beklendiğini belirtti.

Ankara ve Doha arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümüne denk gelen 9'uncu toplantının, iki kardeş ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ilişkilerine ivme ve güç katacağını kaydeden Al Sani, Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiğine işaret etti.

Al Sani, "Bu tür üst düzey toplantıların gerçekleştirilmesi, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla tartışılmasına ve ortak gündemde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasına fırsat tanıyacaktır." İfadelerini kullandı.

"(TÜRKİYE VE KATAR) DÜNYADA İKİ İSTİKRAR ADASI OLARAK BİRLİKTE YÜKSELDİLER"

Katar ile Türkiye'nin, son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklara karşı güçlü duruşunu koruyan iki ülke olduğunu, kardeş ülkeler olarak yakın işbirliği içinde çalışıp zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını vurgulayan Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Bölgedeki birçok önemli dosyada iki ülke arasındaki koordinasyon ve birçok konuda ortak vizyona sahip olmaları, özellikle de anlaşmazlıkların çözümü, barış, güvenlik ve istikrarın tesisi konusunda gösterdikleri büyük çabalar sayesinde bölgede ve tüm dünyada iki istikrar adası olarak birlikte yükseldiler. İki ülke arasındaki stratejik ilişki, bölgedeki dengenin temel direklerinden biriydi ve birçok siyasi, güvenlik ve ekonomik zorluk ve risk karşısında gerçek bir garanti oluşturdu."

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SEÇKİN İLİŞKİLERİN YATIRIM ALANINDA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KENDİNİ GÖSTERMESİ SEVİNDİRİCİ"

Türkiye ve Katar'ın ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda ortaklıklarının karşılıklı fayda temelinde güçlendiğini belirten Al Sani, şöyle devam etti:

"2021 yılında 1,8 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında yaklaşık yüzde 17 artışla yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaştı. Katar pazarında da yüzlerce Türk firması faaliyet gösteriyor ve buna karşılık 33,2 milyar dolar tutarındaki Katar sermayesi ile birçok Katarlı şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Özellikle son dönemde Türk ekonomisini destekleyen birçok yatırım alanında Katar özel sektörünün rolü önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak sevindirici olan, iki ülke arasındaki seçkin ilişkilerin yatırım alanında en güçlü şekilde kendini göstermesi."

  • Türkiye-Katar İşbirliği
  • Ekonomi Ortaklık
  • Ticaret Anlaşmaları

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