İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4964
  • EURO
    21,4966
  • ALTIN
    1284.8
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Katar, Ukrayna çağrısını yineledi

Katar, Rusya-Ukrayna krizine diyalog, diplomasi ve barışçıl yollarla çözüm çağrısını yineledi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 02:11 - Güncelleme:
Katar, Ukrayna çağrısını yineledi
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, taraflara itidal ve anlaşmazlığı yapıcı diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunularak, her iki ülkeden, gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınmaları istendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi çözecek her türlü çaba ve ateşkesin desteklendiği vurgulanan açıklamada, siyasi çözüm ve diyalog dilinin öne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, son zamanlarda Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nın hedef alınması gibi tırmandırıcı önlemlerin, şiddetin tırmanmasına, krizin uzamasına ve genişlemesine neden olacağına dikkat çekildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundukları iddialarına ilişkin, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık" açıklamasında bulunarak, ülkesinin Kremlin'deki saldırıya karıştığı iddiasını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kremlin'e İHA ile yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların, Kiev'de değil, Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev, kendisine söyleneni yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray ise Kremlin'e İHA ile gerçekleştirilen saldırıların arkasında Washington'ın bulunduğu iddialarını "gülünç" olarak nitelendirerek, bu saldırılarda ABD'nin hiçbir dahlinin olmadığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.