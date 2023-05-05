Katar, Ukrayna çağrısını yineledi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, taraflara itidal ve anlaşmazlığı yapıcı diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunularak, her iki ülkeden, gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınmaları istendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi çözecek her türlü çaba ve ateşkesin desteklendiği vurgulanan açıklamada, siyasi çözüm ve diyalog dilinin öne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, son zamanlarda Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nın hedef alınması gibi tırmandırıcı önlemlerin, şiddetin tırmanmasına, krizin uzamasına ve genişlemesine neden olacağına dikkat çekildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundukları iddialarına ilişkin, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık" açıklamasında bulunarak, ülkesinin Kremlin'deki saldırıya karıştığı iddiasını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kremlin'e İHA ile yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların, Kiev'de değil, Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev, kendisine söyleneni yapıyor." ifadesini kullanmıştı.



Beyaz Saray ise Kremlin'e İHA ile gerçekleştirilen saldırıların arkasında Washington'ın bulunduğu iddialarını "gülünç" olarak nitelendirerek, bu saldırılarda ABD'nin hiçbir dahlinin olmadığını bildirmişti.