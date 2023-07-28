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Dünya

Katar, Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edecek

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Katar'ın, insani yardım çalışmaları kapsamında Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edeceğini bildirdi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Katar, Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edecek
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Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Al Sani'nin, insani yardım olarak Ukrayna'ya 100 milyon dolar tahsis edeceklerini aktardığını kaydeden Şmıgal, "Bu para sağlık, eğitim, insani mayın temizleme, diğer önemli sosyal ve insani projelerin onarımı için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Şmıgal, görüşmede, Karadeniz tahıl girişiminin yeniden faaliyete geçmesinin önemli olduğunu, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına devam edilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünü ayrıntılı olarak ele aldıklarına dikkati çeken Şmıgal, "Rusya'nın yasa dışı yollarla götürdüğü ve topraklarında tutmaya devam ettiği Ukraynalı çocukların geri dönüşüne arabuluculuk etmeye istekli olduğu için Katar'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Şmıgal, Hükümetlerarası Ortak Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde yakın işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeden Ukrayna'nın ihtiyaç duyulan bölgelerinde içme suyu teminine kadar, çeşitli alanlarda çalışmak üzere uzmanlaşmış gruplar ve komisyonlar kurma konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

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