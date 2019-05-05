25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker: Düşmanlarımıza vize vermeyeceğiz

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker, Mısır vatandaşlarının Katar’a girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker, ülkesiyle Mısır arasındaki siyasi tartışmalara atıfla, "Katar, düşmanlarına vize vermeyecektir." dedi.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 2017 yılında diplomatik ve ticari bağlarını kopardığı Katar, bu ülkelerce “teröre destek vermekle” suçlanıyordu. Katar ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyordu.
 
Bunun üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn hükûmetleri, Katar’da yaşayan vatandaşlarına ülkelerine dönme çağrısı yapmıştı. Mısır vatandaşları ise, Katar’da kalmaya devam etmişti.
 
Yaz sezonu öncesinde Katar’ın turizm kampanyalarına ilişkin bir toplantıda konuşan Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker, Reuters’te yer alan habere göre, Mısırlıların Katar’a girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
 
Katar vizesinin “düşmanlara değil, dostlara verileceğini” söyleyen el-Baker, “Onlar bize vize veriyor mu? Hayır. O zaman biz neden onlara vize verelim ki? Her şey karşılıklı.” diye konuştu.
 
Katar’a kollarını açanlara Katar’ın daha çok kucak açacağını belirten el-Baker, “Fakat Katar’a düşman olursanız, Katar da size düşmanıymış gibi davranır.” sözlerini kullandı.

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şırnak'ta hain tuzak: 2 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta hain tuzak: 2 kişi hayatını kaybetti

Netanyahu'dan skandal Gazze açıklaması

Netanyahu'dan skandal Gazze açıklaması

Havalimanında ele geçirildi! Görenleri şoke etti

Havalimanında ele geçirildi! Görenleri şoke etti

İki şehri birbirine düşüren yemek

İki şehri birbirine düşüren yemek

Afyonkarahisar'da Afgan mülteciye korkunç işkence

Afyonkarahisar'da Afgan mülteciye korkunç işkence

Devlet Bahçeli: Seçim tekrarı olursa İstanbul'a mitili atacağım

Devlet Bahçeli: Seçim tekrarı olursa İstanbul'a mitili atacağım

Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Feci şekilde can vermişti... Yürek yakan detay ortaya çıktı

Feci şekilde can vermişti... Yürek yakan detay ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA