Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker: Düşmanlarımıza vize vermeyeceğiz

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker, ülkesiyle Mısır arasındaki siyasi tartışmalara atıfla, "Katar, düşmanlarına vize vermeyecektir." dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 2017 yılında diplomatik ve ticari bağlarını kopardığı Katar, bu ülkelerce “teröre destek vermekle” suçlanıyordu. Katar ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyordu.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn hükûmetleri, Katar’da yaşayan vatandaşlarına ülkelerine dönme çağrısı yapmıştı. Mısır vatandaşları ise, Katar’da kalmaya devam etmişti.

Yaz sezonu öncesinde Katar’ın turizm kampanyalarına ilişkin bir toplantıda konuşan Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Ekber el-Baker, Reuters’te yer alan habere göre, Mısırlıların Katar’a girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Katar vizesinin “düşmanlara değil, dostlara verileceğini” söyleyen el-Baker, “Onlar bize vize veriyor mu? Hayır. O zaman biz neden onlara vize verelim ki? Her şey karşılıklı.” diye konuştu.

Katar’a kollarını açanlara Katar’ın daha çok kucak açacağını belirten el-Baker, “Fakat Katar’a düşman olursanız, Katar da size düşmanıymış gibi davranır.” sözlerini kullandı.