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Dünya

Katar ve ABD'den Afganistan görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanı ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da Afganistan'ı görüştü.

AA07 Mart 2021 Pazar 20:11 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 20:11
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'la bir araya geldi.

Görüşmede, Afganistan'daki son durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Haberde, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

ABD ile Taliban arasında "Afganistan'a barış getirme" anlaşması, 29 Şubat 2020'de Doha'da imzalanmıştı. Yeni ABD yönetimi, Afganistan'daki şiddetin gidişatına göre ülkedeki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekilmeyebileceği sinyalini vermişti.

Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması da 22 Şubat'ta tekrar başlamıştı.

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