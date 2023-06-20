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Dünya

Katar ve BAE'den, 5 Filistinliyi katleden İsrail'e kınama

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 5 Filistinliyi öldürdüğü baskını kınadı.

AA20 Haziran 2023 Salı 00:05 - Güncelleme:
Katar ve BAE'den, 5 Filistinliyi katleden İsrail'e kınama
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınında, savunmasız Filistin halkına yönelik suçlara bir yenisinin eklendiği vurgulandı.

Filistinlilerin ölmesine ve yaralanmasına yol açan saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki "kışkırtıcı eylemlerinin" şiddet sarmalını genişletmesine ve barış fırsatının yok olmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma, acilen Filistin halkını korumaya yönelik ve İsrail'in hukuka aykırı ihlallerini durduracak adımlar atması çağrısında bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin Cenin'deki saldırıları, "şiddetle" kınandı.

İsrail makamlarına tansiyonu düşürme çağrısında bulunulan açıklamada, Orta Doğu'da barış sürecinin başlatılmasına ilişkin bölgesel ve uluslararası çabaların önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğine işaret edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine Apache tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Bu saldırılarda 66 Filistinli, çıkan çatışmalarda ise 7 İsrail askeri yaralanmıştı.

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