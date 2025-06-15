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Dünya

Katar ve Fransa'dan Gazze ve Suriye'ye destek çağrısı

Katar ve Fransa, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşasına destek verilmesi çağrısında bulundu.

AA15 Haziran 2025 Pazar 22:10 - Güncelleme:
Katar ve Fransa'dan Gazze ve Suriye'ye destek çağrısı
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu çağrı, iki ülke arasında 12 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen üçüncü yıllık stratejik diyalog toplantısında yapıldı.

Toplantıya, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot başkanlık etti.

Taraflar, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması ve çatışmanın mağdurlarına umut verecek, iki devletli çözüme giden yolu açacak uzun vadeli bir siyasi çözüm için çağrıda bulundu.

İki ülke, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaparak, insani yardımın siyasallaştırılmasının, zorla yerinden etme tehditlerinin ve İsrail'in savaş sonrası Gazze'de kalma planlarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakanlar, "Gazze'deki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız. Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'deki duruma dikkat çeken taraflar, ülkede "tarihi bir geçiş sürecinin" yaşandığını belirterek, ırk, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesin haklarını koruyan kapsamlı bir siyasi çözümün önemini vurguladı.

Katar ve Fransa, toplumun tüm kesimlerine saygı duyan, yeni, özgür, istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin yeniden inşasına destek verdiklerini yineledi.

Bakanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tüm saldırıları kınadıklarını ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan tırmandırıcı taktiklere karşı uyarıda bulunduklarını da açıkladı.

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