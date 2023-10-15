İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin'deki İsrail şiddetini görüştü
Dünya

Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin'deki İsrail şiddetini görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Filistin'deki İsrail şiddetini değerlendirdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 04:23 - Güncelleme:
Katar ve İran dışişleri bakanları, Filistin'deki İsrail şiddetini görüştü
ABONE OL

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Abdullahiyan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yanı sıra Filistin'deki İsrail şiddeti ele alındı.

Acilen ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması için çalışmanın gerekliliğini vurgulayan Katar Dışişleri Bakanı, şiddet dalgasının daha geniş alana yayılmasının vahim sonuçları olacağını kaydetti.

İran, ABD yönetiminin İsrail'e açık desteğini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına göre ise Abdullahiyan, Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimsenin garanti edemeyeceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına tahammül edilemeyeceğini belirten Abdullahiyan, ABD yönetiminin İsrail'e açık desteğini de eleştirdi.

Abdullahiyan, Filistin'e verdiği güçlü destekten dolayı Katar'a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele almıştı.

  • Katar Dışişleri Bakanı
  • İran Dışişleri Bakanı
  • Filistin-İsrail şiddeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.