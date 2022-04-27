Katar ve Kuveyt AB'nin vizeyi kaldırma hazırlığından memnun

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonunun Schengen vizesinden muaf tutulacak ülkelere Katar'ı da eklemesinden memnuniyet duyulacağı belirtildi.

AB Komisyonunun, Katar vatandaşlarının Schengen vizesinden muaf tutulmasıyla sonuçlanacak resmi görüşmeleri Avrupa Birliği ile başlattığına işaret edilen açıklamada, söz konusu adım, "AB ile Katar arasında gelişen ilişkilerin göstergesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Katar vatandaşlarına yönelik Schengen vizesini kaldırma uygulamasının, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesiyle hayata geçebileceği kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da AB'nin Kuveyt vatandaşlarına vizeyi kaldırma hazırlığından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu adımın Kuveyt ile AB tüm alanlarda birbirine bağlayan güçlü ilişkilerin yansıması olduğu ifade edildi.

- AB KOMİSYONU TEKLİF HAZIRLAMIŞTI

AB Komisyonu, biyometrik pasaport sahibi Katar ve Kuveyt vatandaşlarının AB ülkelerine 6 ay içinde 90 günden kısa süreli iş, turizm ve özel seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaları için teklif hazırlamıştı.



Teklif, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından incelenecek ve kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

Teklif kabul edilirse AB Komisyonu, Katar ve Kuveyt ile ayrı ayrı vizelerin kaldırılması anlaşmaları müzakere edecek.