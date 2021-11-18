Katar ve Mısır anlaşma imzaladı

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 06:52 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:52

Katar, Gazze Şeridi'ne akaryakıt ve inşaat malzemeleri sevk edilmek üzere Mısır ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, söz konusu ortak iş birliği çabalarının Gazze'de yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı güttüğünü dile getirdi.

Gazze'ye temel inşaat malzemeleri ve akaryakıt tedariki için Mısır ile anlaşma imzaladıklarını kaydeden Merihi, anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Merihi, mevcut sükunetin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere kolaylık sağlanmasının ve bölgede sükunet için tüm taraflarla iletişim halinde olmanın önemine vurgu yaptı.

Katar'ın kardeş Filistin halkının onurlu bir yaşam için gerekli tüm imkanların sunulması yönünde çalıştığını ifade eden Merihi, bunun için uluslararası örgütlerle sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizdi.

Merihi, şu ana kadar sağlık, eğitim, iskan, sanayi, tarım, yol ve bina olarak çeşitli altyapı projeleri için Gazze'ye 1,5 milyar dolar sunulduğunu hatırlattı.