''Katar ve Mısır halkı yeni bir sayfa açmak için Sisi'nin Doha ziyaretini bekliyor''

AA 01 Haziran 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 14:38

"Terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta da Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar ve Mısır'dan iki resmi heyet, 23 Şubat'ta Kuveyt'te uzlaşı bildirisinin uygulanması konusunda görüşmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında ilk kez, 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten 5 gün sonra Katarlı bir heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlama sürecini hızlandırmak için Kahire'ye gitti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 14 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, bu ziyaretin "Katarlı kardeşlerden ilişkilere yeniden ivme kazandırmak için olumlu mesaj olduğunu" söyledi.

Katar Emiri 12 Nisan'da Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradı. El-Ula zirvesinden bu yana iki lider ilk kez doğrudan iletişim kurdu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanının ziyaretinde ilettiği Katar Emiri Şeyh Temim'in mektubunda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Doha'ya davet edilmesi, El-Ula zirvesinden bu yana ilişkilerde kaydedilen en önemli gelişme olarak kayıtlara geçti.

- İLİŞKİLERDEKİ NORMALLEŞME, BÖLGESEL MESELELERİN ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ ORTAK ARAP ÇALIŞMASINA OLUMLU YANSIYACAK

Katar ve Mısır arasında buzların erimesi, bu ülkelerin medyasına da olumlu yansıdı.

Katar'ın Eş-Şark gazetesinde 26 Mayıs'ta yayınlanan ilgili analiz haberde, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gösterilen iradenin, bölgesel meselelerin çözümüyle ilgili ortak Arap çalışmasına olumlu yansıyacağı değerlendirmesine yer verildi.

Emir Al Sani tarafından Cumhurbaşkanı Sisi'ye gönderilen yazılı mesajın, Emir'in Katar ve Mısır arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme ve destekleme konusundaki istekli tavrını yansıttığı aktarılan haberde, kaydedilen bu ilerlemenin, iki ülke arasındaki koordinasyona da olumlu etkilerinin olacağı ifade edildi.

- İKİ ÜLKE ARASINDA ESEN OLUMLU RÜZGARLAR, YATIRIM VE EKONOMİ FIRSATLARI OLUŞTURUYOR

Katar'ın El-Vatan gazetesinin haberinde de Katar Dışişleri Bakanının Kahire ziyaretinin, sadece ikili ilişkilerde değil, tüm Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamanın başlangıcı olmasının ümit edildiği belirtildi.

Haberde, iki ülke arasında esen olumlu rüzgarların, büyük yatırım ve ekonomi fırsatları oluşturduğu aktarıldı.

- "KATAR VE MISIR HALKI YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN SİSİ'NİN DOHA ZİYARETİNİ BEKLİYOR"

Konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan Katarlı yazar Salih Garib el-Ubeydili, eski çağlardan beri Mısır-Katar ilişkilerinin Arap ulusal güvenliğini destekleyen köklü temellere dayandığını, bu nedenle yaşanan anlaşmazlıklara rağmen ilişkilerin güçlü kalacağını belirtti.

Zaman zaman ilişkilerde sıkıntılar yaşansa da bir arabulucu ile yine bu ilişkilerin devam ettiğini aktaran Ubeydili, "Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Katar'a yönelik ablukasına rağmen iki ülke ilişkileri sürdü; Mısır'daki Katar yatırımları etkilenmedi." dedi.

Anlaşmazlık sayfasının kapandığını ve geçmişte kaldığını ifade eden Ubeydili, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet etmesi, bu ilişkide başka bir eğri oluşturdu. Katar ve Mısır halkı yeni bir sayfa açmak için bu ziyareti bekliyor." diye konuştu.