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Dünya

Katar ve Suudi Arabistan İsrail'e kınama

Suudi Arabistan ile Katar, radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınadı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
Katar ve Suudi Arabistan İsrail'e kınama
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs kentinde yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların barış çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların, dini kutsallara saygı bağlamındaki uluslararası ilke ve normlara aykırı olduğu hatırlatılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin meselesine kapsamlı adil bir çözüm getirecek çabalara desteği yinelendi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın şiddetle kınandı.

"Tapınak Grubu" isimli örgütün, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskın saatlerini uzatma konusunda İsrail polisi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmasının tehlikeli bir gerginliğe yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu ihlallerle dünyada 2 milyarı aşkın Müslümanın duygularının kışkırtıldığı gibi uluslararası hukukun da ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Filistinlilerin haklarına yönelik bu sistematik politikaların yol açacağı şiddet döngüsünden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma Filistin topraklarındaki söz konusu ihlallerin önüne geçme çağrısında bulunuldu.

Radikal 85 Yahudi yerleşimci, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya provokatif baskınlar düzenlemiş ve kutsal mabette Talmudik ayinler gerçekleştirmişti.

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