Katar ve Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı.
- AA
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.
İsrail hükümetini Mescid-i Aksa'nın selametinden sorumlu tutan Kıtarne, İsrail'in kışkırtmalarını derhal durdurmasını talep etti.
KATAR'DAN KINAMA
Twitter hesabından açıklama yapan Al Sani, "İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki bölgede gerilimi artırıcı ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Al Sani, uluslararası topluma, "Mescid-i Aksa'ya karşı hukuki olmayan ve günahkar eylemlerin sonlandırılması" çağrısında bulundu.
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