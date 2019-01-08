Katar ve Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetini Mescid-i Aksa'nın selametinden sorumlu tutan Kıtarne, İsrail'in kışkırtmalarını derhal durdurmasını talep etti.

KATAR'DAN KINAMA

Twitter hesabından açıklama yapan Al Sani, "İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki bölgede gerilimi artırıcı ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Al Sani, uluslararası topluma, "Mescid-i Aksa'ya karşı hukuki olmayan ve günahkar eylemlerin sonlandırılması" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.