İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0686
  • EURO
    6,5722
  • ALTIN
    309.803
  • BIST100
    119717
Dünya

Katar'da BM terörle mücadele ofisi kurulacak

Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barış ve güvenliğe yönelik artan terör tehdidi karşısında iş birliğini artırmak için başkent Doha'da terörle mücadele ofisi kurulması anlaşması imzaladı.

AA18 Şubat 2020 Salı12:01 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:01

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Şura Meclisi ile BM arasında, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Katar'da terörle mücadele ofisi kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.

Habere göre, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, yaptığı açıklamada, ülkesinin terörle mücadeledeki rolünün önemine değinerek, Doha'da açılacak ofisin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Mahmud, ofisin görevlerinin, terörle ilgili sorunları daha iyi anlamak ve ele almak için politikalar oluşturmak, bütçe tahsis etmek, hükümetlerin terörle mücadeledeki eylemlerini izlemek ve ayrıca verilen uluslararası taahhütlerin uygulanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.