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Dünya

Katar'da, Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Katar'da, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Katar'da, Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
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Katar'ın başkenti Doha'da, cuma namazının ardından İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisinin bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin ve Katar bayrakları taşıyan gruptakiler, Hamas'a destek sloganları atarken, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve işgalini kınadı.

"Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, "Gazze'nin yanındayız" ve "İsrail'in katliamını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Özellikle öğrencilerin yoğun katılım sağladığı gösteride yapılan konuşmaların ardından Gazze için bağış toplandı.

  • Gazze protestosu
  • Gazze saldırıları
  • İsrail ablukası

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