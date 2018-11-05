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Katar'da Gazze'ye yardım amacıyla başlatılan kampanyada 14,5 milyon Riyal toplandı

Katar Hayır Kurumu, Gazze'ye destek için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 14,5 milyon Katar Riyali (yaklaşık 4 milyon dolar) toplandığını duyurdu.

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Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" temasıyla 7 Ekim'de başlatılan ve cuma günü sona eren kampanyada yaklaşık 4 milyon dolar toplandığı ifade edildi.

Kampanyayla sanitasyon, su ve sosyal refah alanlarındaki pek çok projenin hayata geçirilebilmesi için başlangıçta 10 milyon Riyal (yaklaşık 2,8 milyon dolar) toplanmasının hedeflendiği, ancak bu meblağın üstüne çıkıldığı kaydedildi.

Kurum, Gazze'deki ofisi aracılığıyla söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için derhal çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmalarının sonuç getirmemesi nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

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