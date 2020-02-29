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Dünya

Katar'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi15:30 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:32

Katar resmi haber ajansı QNA'nın, Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran'dan perşembe günü tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan birinde Kovid-19 tespit edildi.

Hastanın Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastayla temasa geçen kişilerin araştırıldığı kaydedilerek tüm tedbirlerin alındığına ve ülkeye giren tüm yolcuların gerekli tıbbi önlemlerden geçirildiğine dikkat çekildi.

Katar, perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.

- RUHANİ İLE AL SANİ TELEFONDA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler ele alınmıştı.

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söylemişti.

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