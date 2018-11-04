Katar Emiri Şeyh Temim Bakanlar Kurulu'nda beş ismi değiştirdi

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, Adalet ve Enerji bakanlıkları başta olmak üzere 5 bakanlıkta revizyon yaptı.

Revizyon kapsamında, Adalet Bakanlığına İsa en-Nuaymi, Enerji Bakanlığına Saad el-Kaabi, Belediye ve Çevre Bakanlığına Abdullah es-Sebii, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ali el-Kevari, Sosyal İşler, Çalışma ve Kalkınma Bakanlığına Yusuf Fahru getirildi.