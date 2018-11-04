Katar Emiri Şeyh Temim Bakanlar Kurulu'nda beş ismi değiştirdi
Körfez ülkesi Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bakanlar Kurulu'nda beş isimde değişikliğe gitti.
- AA
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, Adalet ve Enerji bakanlıkları başta olmak üzere 5 bakanlıkta revizyon yaptı.
Revizyon kapsamında, Adalet Bakanlığına İsa en-Nuaymi, Enerji Bakanlığına Saad el-Kaabi, Belediye ve Çevre Bakanlığına Abdullah es-Sebii, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ali el-Kevari, Sosyal İşler, Çalışma ve Kalkınma Bakanlığına Yusuf Fahru getirildi.
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