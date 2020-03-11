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Dünya

Katar'da koronavirüs nedeniyle restoran ve kafelerde nargile yasağı

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında restoran ve kafelerde nargile kullanımını yasaklama kararı aldı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 08:55
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelerde nargile kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın mevcut sağlık koşulları ışığında ve koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Karara uymayanlar hakkında yasal prosedürlerin uygulanacağına işaret edilen açıklamada, tüm vatandaşlara kendilerinin ve toplumun güvenliği için önlem alma çağrısı yapıldı.

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 18'e yükseldiğini açıklamıştı. Ayrıca virüs nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verilmişti.

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