Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den ''13 maddelik liste'' itirafı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:03

Gargaş, CNN International'a verdiği bir mülakatta, dün Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır'ın 3,5 yıldır Katar'a uyguladığı ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde yapılan zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

4 Körfez ülkesinin Katar ile vardığı anlaşmadan iyimser olduklarını ve bunun pratik olarak yansımalarının olacağını belirten Gargaş, "Pratik olarak ilk yansıması da siyasi ve jeostratejik olarak Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde (KİK) 3,5 yıldır meydana gelen sorun bu vesileyle çözülmesidir. Elbette (anlaşma) birçok anlama geliyor, mesela KİK'in önümüzdeki dönemde tam fonksiyon ile çalışması gibi. Bu da KİK'in siyasi bir blok olarak yeniden ortaya çıkması anlamı taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmanın aynı zamanda şu ana kadar alınan birçok önlemin de sonlandırılması anlamına geldiğine dikkati çeken Gargaş, "Bu süre zarfında alınan önlemlerin söz konusu ülkeler arasındaki iş, yatırım ve insan hareketine etkileri oldu. Anlaşmanın siyasi sonuçları vardır; en başında da KİK'in içindeki çatlakları onaracaktır." dedi.

Katar'ın daha önce suçlandığı meselelerde çözüme varılıp varılmadığı sorusuna Gargaş, "Bu konuda, barış müzakerelerine öncülük eden Suudi Arabistan'a güvenimiz var. Güven konusunda da haklı çıktığımızı düşünüyorum. Çok açık bir şekilde hepimizi etkileyen iç işlerine müdahale edilmemesi gibi üzerinde anlaşma sağlanan meselelerde kurallar konuldu. Buna aşırıcılık ve terörizm de dahil edildi." yanıtını verdi.

Ambargonun kaldırılması için Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna ise Gargaş, "Bu benim görüşüm. 13 maddelik talep listesi maksimalist bir müzakere süreciydi. Geldiğimiz nokta ise şu anda, (anlaşma) genel bir ana hat üzerinden KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin yönetilmesiyle alakalı. Bundan da çok memnunuz ve ileriye bakmak istiyoruz. Çalkantılı bölgede, KİK'in daha çok birleşik ve sağlam olduğu teminatını vermek istiyoruz." cevabını verdi.

KİK üyesi ülkeler arasındaki bunca çatlaktan sonra artık gerçekçi hareket edilmesi gerektiğini altını çizen Gargaş, "Katar ile ilerleme kaydederken biz 4 ülkenin de doğal olarak kendi içinde bir güven inşa etmesi gerekiyor. Güzel bir anlaşma ve sistem var. Şu anda da bu anlaşmanın uygulanması konusunda çalışmalar başlattık." diye konuştu.