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Katar'dan 500 milyon dolarlık F-15QA eğitim anlaşması

Beoing, Katar Emirliği Hava Kuvvetlerinin F-15QA uçak mürettebatı eğitimini ve bakımını 500 milyon dolara yapacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Boeing, Katar Emirliği Hava Kuvvetlerinin (QEAF) F-15QA uçak mürettebatının eğitimi ve bakımı için 500 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu sözleşme, QEAF’ı desteklemek için F-15QA uçak mürettebatı eğitimini ve bakımını sağlayacak.” denildi.
 
Katar, Haziran 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nden 72 adet F-15 savaş uçağı için 12 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Aynı yılın aralık ayında Boeing, Katar Emiri Hava Kuvvetleri için 36 adet yeni F-15QA için de 6,1 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.
 
F-15'in gelişmiş bir versiyonu olan F-15QA, Boeing'in Suudi Hava Kuvvetleri için inşa ettiği F-15SA ile aynıdır. Uçak; kablolu uçuş kontrol sistemi, dijital elektronik harp (EW) süiti, kızılötesi arama ve izleme (IRST) sistemi ve Raytheon APG-63 (v) 3 aktif elektronik olarak taranan dizi (AESA) radarına sahiptir.

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