Katar 'Ulusal Gün'ünde ablukacı komşularına mesaj verecek

Katar, ulusal gün kutlamarında ''Katar Özgür Kalacak'' sloganu ile gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında dev bir askeri geçit töreni ile ablukacı komşularına gözdağı verecek.

18 Aralık'ta düzenlenen kutlamalar esnasında, Katar'ın kuruluşundan bugüne sahip olduğu silahlar ve gelişen ordusu boy gösterecek.

Törene Katar Emir Muhafızları, Sivil Savunma Güçleri ve silahlı kuvvetlerden tüm birimler katılacak. Katar'ın sahip olduğu İnsansız Hava Araçları (İHA), uçaklar, gemiler ve füzeler sergilencek.

Katar ordusu geçtiğimiz yılki kutlamalarda tüm Körfez ülkelerini vurabilecek kabiliyete sahip balistik füzelerini sergilemişti.

''Katar Özgür Kalacak'' sloganı ile düzenlenen etkinliklerin 2017'den bu yana Katar'a siyasi ve ekonomik abluka uygulayan BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'e mesaj verecek.

KATAR'DA ULUSAL GÜN

Katar hükümeti Şeyh Casim bin Mumhammed bin Sani’nin 18 Aralik 1878'de tahta gectigi günü her yıl ''Ulusal Gün'' olarak kutluyor.

Katar daha önce ulusal gün kutlamalarını İngilizlerden bağımsızlıklarını aldıkları gün yani, 3 Eylül 1971'in yıl dönümlerinde kutluyordu.

Daha sonra kutlamaların tarihi sayesinde İngilizlerden bağımsılık kazandıkları Şeyh Casim'in tahta çıktığı gün olarak değiştirildi.