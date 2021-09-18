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Dünya

Katar'dan Afganistan'a yardımlar sürüyor: 6'ıncı uçak indi

Katar'dan gıda maddesi taşıyan altıncı uçağın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştığı belirtildi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 02:02 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 02:02
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hayır Kurumunun, Katar Kalkınma Fonu işbirliğiyle gönderdiği 20 ton gıda maddesini taşıyan uçak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Haberde, bugüne kadar Afganistan'a gönderilen Katar insani yardımlarının 138 tona ulaştığı kaydedildi.

Yetkili makamların, yardımların dağıtım işlemine başladığı aktarıldı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayollarına ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan 5 uçak farklı tarihlerde Kabil'e inmişti.

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