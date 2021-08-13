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Dünya

Katar'dan Afganistan'daki taraflara ateşkes çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki tüm kesimlere 'ateşkes ve siyasi çözüme varmak için çaba sarf etmeleri' çağrısında bulundu.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 12:21 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:21
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Al Sani, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin başkent Doha'da düzenlenen uluslararası toplantılar sonrası, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki taraflara en kısa zamanda kapsamlı ateşkese ve siyasi çözüme ulaşmak için çabaları artırma ve karşılıklı güven inşa etme adına daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Al Sani ayrıca Doha'daki uluslararası toplantının olumlu sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

- KATAR'DAKİ AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Doha'da 10 Ağustos'ta Afganlar arası müzakerelerdeki son durumu görüşmek üzere ABD, Çin, Özbekistan, Pakistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmişti.

Aynı şekilde dün de yine Doha'da Afganistan'daki barış sürecini görüşmek üzere Katar, Almanya, Hindistan, Norveç, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ABD ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bir toplantı yapılmıştı.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, Afgan hükümeti ve Taliban'a şiddeti durdurmaları çağrısında bulunulmuştu.

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