Katar'dan anlamlı ışıklandırma: Gazze kalbimizde

Doha'daki Al Jaber ikiz kulelerine Filistin bayrağının yanı sıra "Gazze kalbimizde" ifadesi yansıtıldı.

- KATAR İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINAMIŞTI

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları ilk gününde şiddetle kınadığını duyurmuştu.



