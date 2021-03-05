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Dünya

Katar'dan Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Al Sani, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

AA05 Mart 2021 Cuma 21:08 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 21:08
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin yaralı askerler için acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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