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Dünya

Katar'dan Filistin'e koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolarlık destek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolarlık tıbbi destek sağladığını açıklayarak, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 16:08

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Katar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağladığını duyurdu.

Abbas, Sani'ye yardım nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, söz konusu grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra virüsün tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

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