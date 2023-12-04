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Dünya

Katar'dan Gazze açıklaması: İsrail'in saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

İsrail, 1 Aralık'ta “insani ara'nın bitmesinin hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'insani aradan' sonra İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesinin arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 06:56 - Güncelleme:
Katar'dan Gazze açıklaması: İsrail'in saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor
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Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

KATAR: İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI ARABULUCULUK ÇABALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes olanakları da konuşuldu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede Gazze'de yeni bir "insani ara" için ortaklarıyla arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerek "İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor ve bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor." dedi. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi ve toplu cezalandırmaların kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Al Sani, İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'ye güvenli insani koridorların açılması gerektiğini hatırlattı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:48 Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

02:53 Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

02:38 İsrail'in Gazze'de hastane girişine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

02:08 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyma zamanının geldiğini söyledi

01:56 İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

01:00 İsrail'in Gazze'de Ürdünlü aileye ait evi bombalaması sonucu bir kişi öldü

00:45 İsrail ordusu, Gazze'de 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladı

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